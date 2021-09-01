Свитолина вышла в третий круг US Open, ее соперница уже известна

Свитолина выиграла в двух сетах Фото: ЕРА

Соперницей украинки во втором круге турнира была 231-я в рейтинге WTA Ребека Масарова из Испании. Для победы Свитолиной хватило двух сетов, итоговый счет – 6:2, 7:5.

Общественное отмечает, что поединок украинки и испанки прерывал дождь.

Следующей соперницей Свитолиной на US Open стала Дарья Касаткина из России, в мировом рейтинге она 27-я.