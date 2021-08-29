Украинка Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

По сравнению с рейтингом недельной давности украинка поднялась на одно место и занимает пятую строчку. С этой позиции Свитолина сместила американку Софию Кенин.

На шестом месте мирового рейтинга первая ракетка Украины провела две недели, до того она была пятой. Нынешний прогресс связан с победой Свитолиной на турнире в Чикаго (США).

Улучшила свой рейтинг и третья ракетка Украины Марта Костюк, которая в Чикаго проиграла на стадии четвертьфинала. Сейчас Костюк 55-я в мире, это ее рекордный показатель, улучшенный на одну строчку.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская ухудшила свой рейтинг на одну позицию и находится на 51-й строчке.

Другие украинки из топ-200 рейтинга занимают такие места:

Ангелина Калинина – 76 (минус одна позиция);

Катерина Козлова – 127 (без изменений);

Катарина Завацкая – 143 (без изменений);

Леся Цуренко – 180 (без изменений);

Катерина Бондаренко – 189 (без изменений).

Первой ракеткой мира продолжает оставаться Эшли Барти из Австралии. Второй и третьей – соответственно, Арина Соболенко из Беларуси и Наоми Осака из Японии.