Юниорский чемпионат Европы по теннису впервые выиграл украинец

На чемпионатах Европы юниорки из Украины выступали лучше мужчин Фото: pixabay.com

Украинец был сеян на чемпионате под вторым номером, а его соперник в финале Петр Нестеров из Болгарии – восьмым.

Белинский выиграл со счетом 7:5, 6:3.

По пути к финалу украинец обыграл Стилианоса Христодулу из Кипра (6:2, 7:6), Берка Бугарика из Северной Македонии (7:6, 6:3), Даниила Остапенкова из Беларуси (6:4, 6:2), Лиама Гавриелидеса из Германии (5:7, 6:4, 6:4) и Бора Артнака из Словении (7:5, 6:4).

До победы Белинского лучшим результатом украинцев на юниорских чемпионатах Европы был в 2011 году выход в полуфинал Владислава Манафова.

Среди женщин юниорский чемпионат Европы выигрывала в 2000 году Юлия Бельгейзимер.