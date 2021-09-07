Ястремская в паре с австралийским теннисистом вышла в полуфинал микста на US Open

В четвертьфинале US Open украинка и австралиец в двух сетах уверенно обыграли дуэт Ярославы Шведовой (Казахстан) и Фабриса Мартена (Франция) – 6:2, 6:3.

Соперники находились на корте 51 минуту.

В 1/2 финала Ястремская и Перселл встретятся с победителями матча Джулиана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Эллен Перес (Австралия) / Марсело Демолинер (Бразилия).