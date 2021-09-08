Ястремская в паре с австралийцем проиграли в полуфинале микста на US Open

Соперниками украинско-австралийской пары в полуфинале US Open были Джулиана Олмос из Мексики и Марсело Аревало из Сальвадора.
Первый сет Ястремская и Перселл выиграли, а второй и тай-брейк – проиграли.
Итоговый счет – 4:6, 6:4, 10:6 в пользу Олмос и Аревало.
В четвертьфинале US Open украинка и австралиец обыграли дуэт Ярославы Шведовой (Казахстан) и Фабриса Мартена (Франция).
Ястремская на турнире в США участвовала также в одиночном разряде и парном женском, но проиграла соответственно в первом и третьем круге.
US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.