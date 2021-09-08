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Ястремская в паре с австралийцем проиграли в полуфинале микста на US Open

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На турнире Ястремская играла сразу в трех видах программы
На турнире Ястремская играла сразу в трех видах программы
Фото: ЕРА

8 сентября в США украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Максом Перселлом из Австралии проиграли в полуфинале микста на Открытом чемпионате США по теннису. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Соперниками украинско-австралийской пары в полуфинале US Open были Джулиана Олмос из Мексики и Марсело Аревало из Сальвадора.

Первый сет Ястремская и Перселл выиграли, а второй и тай-брейк – проиграли.

Итоговый счет – 4:6, 6:4, 10:6 в пользу Олмос и Аревало.

В четвертьфинале US Open украинка и австралиец обыграли дуэт Ярославы Шведовой (Казахстан) и Фабриса Мартена (Франция).

Ястремская на турнире в США участвовала также в одиночном разряде и парном женском, но проиграла соответственно в первом и третьем круге.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

Теги: США, Австралия, теннис, Мексика, чемпионат, Сальвадор, US Open, Даяна Ястремская, украинки, турнир
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