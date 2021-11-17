Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
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"Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч

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По словам 27-летней Элины Свитолиной, среди игроков высокого уровня "договорняков" нет
По словам 27-летней Элины Свитолиной, среди игроков высокого уровня "договорняков" нет
Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью "Люкс ФМ", которое вышло 12 ноября, рассказала, сколько денег ей предлагали за так называемые договорные матчи. По словам 27-летней спортсменки, среди игроков высокого уровня "договорняков" нет.

"В теннисе есть специальная организация, которая все это отслеживает. В теннисе именно на высоком уровне это все, очень серьезно отслеживается. На низком, я знаю, очень есть ужасные ситуации, когда многих людей уже повязали с договорными матчами, особенно в Турции, Египте, где они сидят по целому году и играют турниры. Там и судей много попало", – рассказала Свитолина.

Она подчеркнула, что каждый теннисист, которому поступило предложение провести договорной матч, обязан об этом сообщить соответствующей организации, иначе его дисквалифицируют.

"На высоком уровне, например, если ты ко мне подходишь и говоришь: "Я тебе даю миллион, проиграй этот матч", – я должна обратиться в эту организацию и сказать: "Такой-то и такой-то предложил мне такие-то деньги". С ним связываются, и там большие проблемы. Но если я не обратилась, даже не согласившись, меня могут дисквалифицировать", – объяснила Свитолина.

Она добавила, что раньше, и даже сейчас, когда она входит в топ-20 лучших теннисистов мира, ей поступали и поступают предложения о "договорняках".

"Раньше часто предлагали, очень много было писем, разных сообщений. Те, кто не знает, еще шлют до сих пор. Но я избегаю… Предлагают 200 тыс., 300 тыс. Но я не знаю, это реальные деньги или меня обманывают. В любом случае, это все не мое", – подытожила Свитолина.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет. Она бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 16 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

В начале ноября Свитолина покинула топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором находилась с 22 мая 2017 года. Спортсменка опустилась на девять позиций – с шестого на 15-е место.

Свитолина дебютировала в рейтинге WTA в 2010 году на 498-м месте. В 2015-м она вошла в топ-20, в сентябре 2017-го украинка стала третьей ракеткой мира.

Теги: теннис, Элина Свитолина, деньги, спортсмены, договорной матч
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