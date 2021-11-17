  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч

"В теннисе есть специальная организация, которая все это отслеживает. В теннисе именно на высоком уровне это все, очень серьезно отслеживается. На низком, я знаю, очень есть ужасные ситуации, когда многих людей уже повязали с договорными матчами, особенно в Турции, Египте, где они сидят по целому году и играют турниры. Там и судей много попало", – рассказала Свитолина.

Она подчеркнула, что каждый теннисист, которому поступило предложение провести договорной матч, обязан об этом сообщить соответствующей организации, иначе его дисквалифицируют.

"На высоком уровне, например, если ты ко мне подходишь и говоришь: "Я тебе даю миллион, проиграй этот матч", – я должна обратиться в эту организацию и сказать: "Такой-то и такой-то предложил мне такие-то деньги". С ним связываются, и там большие проблемы. Но если я не обратилась, даже не согласившись, меня могут дисквалифицировать", – объяснила Свитолина.

Она добавила, что раньше, и даже сейчас, когда она входит в топ-20 лучших теннисистов мира, ей поступали и поступают предложения о "договорняках".

"Раньше часто предлагали, очень много было писем, разных сообщений. Те, кто не знает, еще шлют до сих пор. Но я избегаю… Предлагают 200 тыс., 300 тыс. Но я не знаю, это реальные деньги или меня обманывают. В любом случае, это все не мое", – подытожила Свитолина.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube