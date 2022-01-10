Свитолина проиграла второй подряд матч в новом теннисном сезоне

В поединке первого раунда Свитолина, сеяная на турнире под вторым номером, уступила Киз в двух сетах – 2:6, 4:6. Матч продлился 77 минут.
Это была пятая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA, в активе Киз теперь три победы.
Свитолина потерпела уже четвертое поражение подряд. На старте нового сезона украинка уступила Анастасии Гасановой (№121 WTA) из России.
Накануне старта теннисного сезона Свитолина представила нового тренера и свою команду. Наставником украинки стал латвиец Андис Юшка. Он сменил британца Эндрю Беттлса, с которым Свитолина сотрудничала пять лет, завоевав 11 титулов.
Кроме Юшки, в состав команды Свитолиной вошли австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник (он также тренирует мужа Элины – Гаэля Монфиса) и наставник по физподготовке Юрий Жураковский.
Турнир Adelaide International 2 пройдет с 10-го по 15 января на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет около $240 тыс.