Свитолина проиграла второй подряд матч в новом теннисном сезоне

Свитолина (на фото) уступила в двух сетах Киз Фото: EPA

В поединке первого раунда Свитолина, сеяная на турнире под вторым номером, уступила Киз в двух сетах – 2:6, 4:6. Матч продлился 77 минут.

Это была пятая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA, в активе Киз теперь три победы.

Свитолина потерпела уже четвертое поражение подряд. На старте нового сезона украинка уступила Анастасии Гасановой (№121 WTA) из России.