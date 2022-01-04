Свитолина на старте сезона под руководством нового тренера уступила 130-й ракетке мира из России

Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 в октябре 2020 года Фото: Adelaide International / Twitter

В поединке первого раунда Свитолина, сеяная на турнире под восьмым номером, уступила Гасановой в трех сетах – сначала выиграла первый (7:5), а затем проиграла в двух следующих (4:6, 3:6). Матч продлился немногим более двух с половиной часов.

Это была первая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA.

Для Свитолиной это поражение – третье в стартовом матче года за последние четыре сезона, пишет "Большой теннис Украины".

Последний раз украинка проигрывала сопернице не из топ 100 в октябре 2020 года, уступив Наде Подороске из Аргентины (тогда – №131 WTA) в 1/4 финала Roland Garros, отмечает Sport.ua.