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Свитолина на старте сезона под руководством нового тренера уступила 130-й ракетке мира из России

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Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 в октябре 2020 года
Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 в октябре 2020 года
Фото: Adelaide International / Twitter

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 Женской теннисной ассоциации, WTA) проиграла Анастасии Гасановой (№130 WTA) из России стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Об этом 4 января сообщается на сайте ассоциации.

В поединке первого раунда Свитолина, сеяная на турнире под восьмым номером, уступила Гасановой в трех сетах – сначала выиграла первый (7:5), а затем проиграла в двух следующих (4:6, 3:6). Матч продлился немногим более двух с половиной часов.  

Это была первая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. 

Для Свитолиной это поражение – третье в стартовом матче года за последние четыре сезона, пишет "Большой теннис Украины".

Последний раз украинка проигрывала сопернице не из топ 100 в октябре 2020 года, уступив Наде Подороске из Аргентины (тогда – №131 WTA) в 1/4 финала Roland Garros, отмечает Sport.ua.

Контекст:

Накануне старта теннисного сезона Свитолина представила нового тренера и свою команду. Наставником украинки стал латвиец Андис Юшка. Он сменил британца Эндрю Беттлса, с которым Свитолина сотрудничала пять лет, завоевав 11 титулов.

Кроме Юшки, в состав команды Свитолиной вошли австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник (он также тренирует мужа Элины – Гаэля Монфиса) и наставник по физподготовке Юрий Жураковский.

Турнир Adelaide International пройдет с 3-го по 9 января на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет около $704 тыс.

Теги: Россия, Украина, Австралия, теннис, Элина Свитолина, WTA, тренер, украинки, турнир
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