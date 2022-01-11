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Свитолина: Когда не прошла в финал на Олимпиаде в Токио, плакала. У меня целый день была истерика. Видео

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Свитолина расплакалась, когда вспоминала Олимпиаду 2020
Свитолина расплакалась, когда вспоминала Олимпиаду 2020
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что считает бронзовую медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио своим самым большим достижением в спортивной карьере.

Медаль Свитолиной – это первая олимпийская награда в истории украинского тенниса.  

"Наверное, все-таки медаль на Олимпийских играх [считаю самым большим достижением]. Конечно, у меня есть много побед и титулов, которых я достигла как самостоятельный игрок, который все равно представляет Украину, но когда это Олимпиада (хоть и в теннисе она немножко по-другому числится, можно так сказать, чем в других видах спорта), когда ты присутствуешь там и видишь, как атлеты со всего мира готовятся к этим соревнованиям, ты начинаешь воспринимать это как соревнование, в котором ты обязан отдать все свои силы и просто лечь костьми, чтобы добыть эту медаль для своей страны", – сказала спортсменка.

Она рассказала, что у нее остались невероятные воспоминания и после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, где ей удалось обыграть тогдашнюю первую ракетку мира американку Серену Уильямс

"Тогда это была невероятная победа для меня, хоть и не удалось завоевать медаль. И выступление, которое было в Токио, – это для меня очень значимо", – призналась теннисистка. 

Свитолина рассказала, что очень расстроилась, когда на Олимпиаде в Токио не смогла пробиться в финал и побороться за золотую медаль. 

"Когда я проиграла в полуфинале, было очень обидно, потому что, конечно, цель была – золото. И я знала, что у меня есть шансы, что я могу этого достичь, что соперники, которые остались, – они реальны, что я могу их обыграть. Я их обыгрывала до этого. Конечно, после проигрыша было очень печально", – вспомнила Свитолина. 

Она рассказала, что неоднократно задавала себе вопрос, могла ли завоевать золото. 

"Этот вопрос я себе задаю, особенно... [Сколько раз в день?] Нет, сейчас уже [считаю] не по дням. Сейчас уже – иногда [несколько раз] в неделю. Бывает", – сказала теннисистка. 

Свитолина призналась, что после полуфинального поединка на Олимпиаде, в котором она уступила чешке Маркете Вондроушовой, целый день не могла успокоиться.  

"[Плакала ли я?] Да. У меня был перерыв [перед финалом]. То есть я играла с понедельника по пятницу до полуфинала, полуфинал – в пятницу. Потом целый день [выходной в] субботу, и целый день у меня была просто истерика, потому что я так хотела пройти в финал… Ой, даже сейчас очень сложно об этом говорить! Но все равно бронзовая медаль, которую я принесла стране и себе, – это для меня очень много значит, – сказала Свитолина, не сдержав слезы. – Сейчас, подождите. Растрогали". 

Теннисистка призналась, что вообще сложно принимает поражения. 

"Когда проигрываю, плачу... Для меня это целая история, чтобы научиться проигрывать и научиться анализировать, что я сделала не так, как хотелось бы. Когда ты проигрываешь, – конечно же, кажется, что все плохо", – сказала спортсменка

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков. 

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTAпоследний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации. 

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, спорт, теннис, Олимпиада 2022, Элина Свитолина, Олимпиада
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