На Australian Open теннисист попал мячом в ребенка на трибуне и подарил ему свою ракетку. Видео

Мальчик заплакал
Скриншот: Australian Open TV / YouTube
На открытом чемпионате Австралии по теннису австралийский спортсмен Ник Кирьос в поединке парного турнира так ударил мячом о корт, что тот попал в сидевшего на трибуне мальчика, ребенок заплакал. Эпизод опубликован 25 января на YouTube-канале Australian Open.
Чтобы загладить вину, теннисист взял свою запасную ракетку и передал ее пострадавшему мальчику.
В самом теннисном поединке Кирьос в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом одолел соперников в трех сетах и вышел в полуфинал.
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