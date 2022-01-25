На Australian Open теннисист попал мячом в ребенка на трибуне и подарил ему свою ракетку. Видео

Чтобы загладить вину, теннисист взял свою запасную ракетку и передал ее пострадавшему мальчику.

В самом теннисном поединке Кирьос в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом одолел соперников в трех сетах и вышел в полуфинал.