Костюк и Ястремская уступили в третьем круге парного разряда Australian Open

Соперницами украинок были Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сандерс из Австралии.

Поединок завершился после двух сетов – 6:4, 6:4. В обоих сетах решающей оказывалась их завершающая часть, при счетах 4:4.

Игра продолжалась один час и 48 минут.

Костюк и Ястремская были последними украинками, которые боролись за победу на турнире. Обе теннисистки играли и в одиночном разряде Australian Open.

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open проходит с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

В одиночном разряде турнира в третий круг вышли две украинки – Элина Свитолина и Костюк. Однако обе они на этом этапе проиграли.

В миксте до второго круга вместе с партнерами дошли сестры Людмила и Надежда Киченок, но проиграли на этом этапе.