Сестры Киченок прекратили борьбу в миксте на Australian Open, украинок в смешанном разряде не осталось

Сестры Киченок играли в парах с мексиканцем и казахстанцем Фото: ЕРА (архив)

Надежда Киченок в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом провели все три сета в игре с японцами Эной Сибахарой и Беном Маклакленом, уступив на тай-брейке – 6:4, 3:6, 8:10.

Позже проиграли свой поединок и Людмила Киченок в паре с Андреем Голубевым из Казахстана. Японке Макото Ниномии и Айсаму-уль-Хаку Куреши из Пакистана они уступили с результатом 3:6, 4:6.

С Ниномией Людмила Киченок неоднократно играли в паре в 2021 году.