Соперница Свитолиной покинула корт на коляске. Видео

Француженка боролась за выход в третий круг чемпионата с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и из-за травмы снялась в третьем сете. Итог поединка – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ) в пользу Свитолиной.

Как пишет Reuters, у Тан возникли проблемы с икроножной мышцей.

Свитолина в Twitter поддержала соперницу. "Ужасно видеть, как игроки получают травмы во время матча… Желаю Армони скорейшего выздоровления", – написала она.

It’s awful to see players get hurt during the match…I wish a very speedy recovery to Harmony!! @AustralianOpen pic.twitter.com/J9YmdXtLUz — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) January 19, 2022