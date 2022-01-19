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Соперница Свитолиной покинула корт на коляске. Видео

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Француженка Тан травмировала ногу
Француженка Тан травмировала ногу
Фото: ЕРА

19 января после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии французская теннисистка Армони Тан покинула корт на коляске. Видео обнародовал канал Eurosport France.

Француженка боролась за выход в третий круг чемпионата с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и из-за травмы снялась в третьем сетеИтог поединка – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ) в пользу Свитолиной. 

Как пишет Reuters, у Тан возникли проблемы с икроножной мышцей. 

Свитолина в Twitter поддержала соперницу. "Ужасно видеть, как игроки получают травмы во время матча… Желаю Армони скорейшего выздоровления", – написала она.  

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open проходит с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах одолела Фиону Ферро из Франции (№101 WTA), в третьем круге она сразится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

видео

Видео: Eurosport France / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австралия, теннис, Элина Свитолина, Australian Open, травма, соревнования
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