Свитолина выиграла первый матч в новом сезоне. Украинка вышла во второй круг Australian Open

В поединке первого раунда Australian Open Свитолина, сеяная на турнире под 15-м номером, победила Ферро в двух сетах – 6:1, 7:6. Матч продлился немного более чем полтора часа.
Это была вторая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA, в активе украинки две победы.
Свитолина впервые победила в новом сезоне: на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) украинка уступила Анастасии Гасановой (№136 WTA) из России, а на соревнованиях WTA 250 в той же Аделаиде – Мэдисон Киз (№51 WTA) из США.
Moving forward *— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
???????? @ElinaSvitolina battles past Fiona Ferro 6-1, 7-6(4).#AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/B4EVbr1MBq
Накануне старта теннисного сезона Свитолина представила нового тренера и свою команду. Наставником украинки стал латвиец Андис Юшка. Он сменил британца Эндрю Беттлса, с которым Свитолина сотрудничала пять лет, завоевав 11 титулов.
Кроме Юшки, в состав команды Свитолиной вошли австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник (он также тренирует мужа Элины – Гаэля Монфиса) и наставник по физподготовке Юрий Жураковский.
Турнир серии Grand Slam Australian Open пройдет с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.