Свитолина выиграла первый матч в новом сезоне. Украинка вышла во второй круг Australian Open

В поединке первого раунда Australian Open Свитолина, сеяная на турнире под 15-м номером, победила Ферро в двух сетах – 6:1, 7:6. Матч продлился немного более чем полтора часа.

Это была вторая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA, в активе украинки две победы.

Свитолина впервые победила в новом сезоне: на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) украинка уступила Анастасии Гасановой (№136 WTA) из России, а на соревнованиях WTA 250 в той же Аделаиде – Мэдисон Киз (№51 WTA) из США.