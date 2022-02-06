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Советник Байдена: Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен

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Салливан: Это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа
Салливан: Это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа
Фото: EPA

В случае нового вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2" не будет запущен. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в эфире канала NBC 6 февраля.

По словам Салливана, США уверены, что европейские страны намерены "наложить серьезные расходы" на Россию, но "это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа и диверсификации своих энергопоставок".

Он заявил, что президент США Джо Байден "поручил своей команде искать их в других местах мира" и сжиженный природный газ может быть отправлен в Европу в случае непредвиденных обстоятельств.

"Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен", – заявил он.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, газ, Белый дом, Европа, российская агрессия, война в Украине, Северный поток – 2, Джейк Салливан
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