Советник Байдена: Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен

Салливан: Это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа Фото: EPA

По словам Салливана, США уверены, что европейские страны намерены "наложить серьезные расходы" на Россию, но "это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа и диверсификации своих энергопоставок".

Он заявил, что президент США Джо Байден "поручил своей команде искать их в других местах мира" и сжиженный природный газ может быть отправлен в Европу в случае непредвиденных обстоятельств.

"Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен", – заявил он.