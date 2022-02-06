Советник Байдена: Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен

По словам Салливана, США уверены, что европейские страны намерены "наложить серьезные расходы" на Россию, но "это правда, что Европе предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до отказа от российского газа и диверсификации своих энергопоставок".
Он заявил, что президент США Джо Байден "поручил своей команде искать их в других местах мира" и сжиженный природный газ может быть отправлен в Европу в случае непредвиденных обстоятельств.
"Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет запущен", – заявил он.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.