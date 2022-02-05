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Фирташ: "Северный поток – 2" – плохой для Украины проект, но он также открывает фантастические возможности

Дмитрий Фирташ: Сейчас газ идет через Украину в меньшей степени, чем раньше, только потому, что немцы просят об этом Россию
Дмитрий Фирташ: Сейчас газ идет через Украину – в меньшей степени, чем раньше, – только потому, что немцы просят об этом Россию
Фото: latifundist.com

Украина из-за запуска российского газового проекта "Северный поток – 2" может потерять $4 млрд от транзита газа из РФ в Европу, но при этом для страны открываются и "фантастические возможности", заявил интервью австрийскому изданию Die Presse украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, живущий последние восемь лет в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

"На мой взгляд, уже слишком поздно вводить санкции против "Северного потока – 2". Даже если трубопровод не будет запущен, у России уже есть три или четыре способа выполнить свои обязательства по поставкам в Европу в обход Украины. Сейчас газ идет через Украину – в меньшей степени, чем раньше, – только потому, что немцы просят об этом Россию. Украина уже проиграла эту экономическую войну. Но у "Северного потока – 2" есть и положительный эффект, – считает Фирташ. – Для Украины открываются фантастические возможности. У нас был старый контракт только с одной страной – Российской Федерацией. Мы были транзитной страной, не более того. Теперь у нас есть возможность стать безопасным центром газоснабжения в Европе с крупнейшими подземными хранилищами на континенте".

Бизнесмен заявил Die Presse, что Украина может стать одним из крупнейших газовых трейдеров.

Раньше это было невозможно. Теперь мы можем покупать газ у кого захотим", – пояснил он.

Отвечая на замечание корреспондента Die Presse о том, что в свое время компании бизнесмена поставляли в Украину газ при "удивительно благоприятных" условиях, Фирташ ответил, что по сравнению с сегодняшним днем, это был почти бесплатный газ.

"Если бы экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не отменила этот контракт, Украина до 2027 года закупала бы газ по цене 179 долларов за 1000 кубометров. Если цена будет 2000 евро, как сейчас, 80 процентов заводов в Украине придется закрыть", – заявил бизнесмен.

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации". Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Защита бизнесмена подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот категорически отрицает обвинения СНБО.

Теги: Юлия Тимошенко, Германия, газ, Дмитрий Фирташ, газопровод, Северный поток – 2, цена на газ
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