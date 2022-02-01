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Моравецкий: Запуская "Северный поток – 2", Берлин заряжает оружие, которым Путин сможет шантажировать всю Европу

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Моравецкий 1 февраля в Киеве встретился со Шмыгалем
Моравецкий 1 февраля в Киеве встретился со Шмыгалем
Фото: EPA

Польша выступает против газопровода "Северный поток – 2" и вместе с Украиной призывает Германию не запускать его. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля в Киеве на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что "Северный поток – 2" является геополитической угрозой. 

"Вместе с премьер-министром мы обращаемся к Германии, чтобы они не запускали этот газопровод, потому что он станет элементом шантажа для Европы со стороны России. Дорогие наши партнеры, нельзя одной рукой выражать солидарность с Украиной, а другой – сертифицировать "Северный поток – 2". Запуская в работу "Северный поток – 2", Берлин заряжает оружие, которым Путин потом сможет шантажировать всю Европу", – сказал Моравецкий.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявил 5 января 2022 года, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

25 января глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала 27 января, что в случае новой агрессии России против Украины у Германии есть "широкий диапазон ответов", включая газопровод "Северный поток – 2".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, российская агрессия, Северный поток – 2, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
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