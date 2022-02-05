Вице-канцлер призвал снизить зависимость Германии от российского газа

По словам министра, ФРГ должна "улучшить нашу готовность к следующей зиме".

Он добавил, что кризис вокруг Украины вынуждает Германию "создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать свои поставки, включая инфраструктурные вопросы". По его словам, страна должна "действовать и лучше обезопасить себя", иначе станет "пешкой в игре России".

"Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует свои поставки газа против интересов Германии", – сказал Хабек.

Он также заявил, что газопровод "Северный поток – 2" "не только усугубляет зависимость от российского газа, но и фокусирует внимание на уязвимом маршруте поставок".