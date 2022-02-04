Украина и Словакия увеличивают мощности для импорта газа – Макогон

В течение тестового периода Украина будет получать из Словакии на 15 млн м³ газа больше Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн м³ в сутки.

Сначала речь идет о тестовом периоде – до апреля 2022 года. ОГТСУ и оператор ГТС Словакии Eustream увеличат гарантированные мощности на точке Будинце на 15 млн м³.

"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", – пояснил Макогон.

Он добавил, что украинские компании смогут забронировать мощности нового маршрута на суточных аукционах с февраля.

"Вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", – подчеркнул Макогон.

По его словам, в ОГТСУ за последние несколько месяцев увеличили гарантированные мощности для поставок газа в Украину на 85%.