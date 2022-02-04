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Украина и Словакия увеличивают мощности для импорта газа – Макогон

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В течение тестового периода Украина будет получать из Словакии на 15 млн м&sup3; газа больше
В течение тестового периода Украина будет получать из Словакии на 15 млн м³ газа больше
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Операторы Украины и Словакии договорились значительно увеличить гарантированные мощности для импорта газа. Об этом гендиректор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в Facebook 3 февраля.

По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн м³ в сутки.

Сначала речь идет о тестовом периоде – до апреля 2022 года. ОГТСУ и оператор ГТС Словакии Eustream увеличат гарантированные мощности на точке Будинце на 15 млн м³.

"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", – пояснил Макогон.

Он добавил, что украинские компании смогут забронировать мощности нового маршрута на суточных аукционах с февраля.

"Вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", – подчеркнул Макогон. 

По его словам, в ОГТСУ за последние несколько месяцев увеличили гарантированные мощности для поставок газа в Украину на 85%. 

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159139354429081

Контекст:

Импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году. Об этом 4 января сообщил сайт ОГТСУ. Поставки в Украину производились преимущественно виртуальным реверсом (89%). Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд м³ (-64% по сравнению с 2020 годом), поставки из Словакии составили 285,3 млн м³ (-97%), из Польши – 78,6 млн м³ (-95%).

В конце декабря 2021 года операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа из Европы на тестовые три месяца. 1 февраля 2022 года Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Теги: газ, Словакия, импорт, ГТС, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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