Украина и Словакия увеличивают мощности для импорта газа – Макогон

По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн м³ в сутки.
Сначала речь идет о тестовом периоде – до апреля 2022 года. ОГТСУ и оператор ГТС Словакии Eustream увеличат гарантированные мощности на точке Будинце на 15 млн м³.
"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", – пояснил Макогон.
Он добавил, что украинские компании смогут забронировать мощности нового маршрута на суточных аукционах с февраля.
"Вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", – подчеркнул Макогон.
По его словам, в ОГТСУ за последние несколько месяцев увеличили гарантированные мощности для поставок газа в Украину на 85%.
Импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году. Об этом 4 января сообщил сайт ОГТСУ. Поставки в Украину производились преимущественно виртуальным реверсом (89%). Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд м³ (-64% по сравнению с 2020 годом), поставки из Словакии составили 285,3 млн м³ (-97%), из Польши – 78,6 млн м³ (-95%).
В конце декабря 2021 года операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа из Европы на тестовые три месяца. 1 февраля 2022 года Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.