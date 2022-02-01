Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии – "Оператор ГТС Украины"

Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию, отметил Макогон Фото: depositphotos.com

"Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита", – пояснил он.

По словам Макогона, открытие нового направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.