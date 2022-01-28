США и Евросоюз заявили о совместной работе по поставкам газа в Европу в случае вторжения России в Украину

Фон дер Ляйен и Байден заявили, что работают с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в ЕС Фото: EPA

Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 28 января на сайте Белого дома.

"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из различных источников со всего мира с тем, чтобы избежать перебоев в снабжении, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего вторжения РФ на Украину", – отмечается в документе.

Указывается, что США уже являются основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

"Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу из различных источников со всего мира", – подчеркивается в заявлении.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома писало 23 января, что США ведут переговоры о поставках газа в Европу с Катаром и другими крупными экспортерами газа на случай эскалации российской агрессии в Украине.

По информации издания, необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".

В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам российского газа в ЕС, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.

О переговорах администрации США с Катаром о возможных поставках сжиженного газа в Европу на случай, если Россия остановит поставки топлива посреди зимы из-за санкций, вызванных ситуацией вокруг Украины, писало также 22 января Bloomberg.

15 января о переговорах США по экспорту газа в случае эскалации российско-украинского кризиса сообщало агентство Reuters. По его данным, советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями, чтобы выяснить, кто может стать новыми экспортерами газа в ЕС и есть ли у них возможности по увеличению поставок.

Бизнес отвечал, что мировой экспорт газа очень ограничен и доступного газа слишком мало, чтобы полностью заместить огромные объемы топлива из России, рассказали источники Reuters.