В НАК "Нафтогаз" заявили, что Коболев не согласовал с набсоветом передачу газа частным компаниям

"Такого решения наблюдательный совет не принимал – оно даже не выносилось на рассмотрение наблюдательного совета", – подчеркнули в НАК в ответ на информационный запрос агентства.

О том, что наблюдательный совет сам рассмотрел представление и согласовал его, Коболев заявил в эфире телеканала "Украина 24" 1 февраля.

"Конечно, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрел, согласовал это представление. Без согласования наблюдательного совета я не имел права это представление подписывать. Поэтому сначала было представление компании "Укртрансгаз" – оно пришло в "Нафтогаз". Тот передал наблюдательному совету", – сказал экс-глава НАК "Нафтогаз".

В компании отметили, что решением правления Коболев был уполномочен подписать решение акционера АО "Укртрансгаз" о согласовании заключения договора займа между НАК "Нафтогаз України" и АО "Укртрансгаз", договора об урегулировании обязательства по передаче природного газа объемом 305 млн м³ с ООО "Профи газ", ЧАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", и мирового соглашения с ООО "Профи ГАЗ", ЧАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" при условии получения предварительного согласования наблюдательного совета компании.

"Однако наблюдательным советом было согласовано только заключение между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" договора займа природного газа в объеме 305 млн м³ по балансовой стоимости на дату передачи природного газа", – сказано в ответе.

В пресс-службе НАК добавили, что договоры об урегулировании и мировом соглашении между АО "Укртрансгаз" и ЧАО "Укрэнергосбыт"/ООО "Профи газ" на рассмотрение наблюдательного совета не выносились.

Таким образом, Коболев принял эти решения без предварительного согласования, делает вывод "РБК-Украина".

"Указанные факты подтверждены, в частности, комиссией, в состав которой входили уполномоченные сотрудники Службы внутреннего аудита, подчиняющегося наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины", – заявили в компании.

Со ссылкой на собственные источники и оказавшиеся в распоряжении агентства документы "РБК-Украина" пишет, что наблюдательный совет согласовал только заключение между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" договора займа природного газа.