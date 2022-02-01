"Не как у Медведчука, можно и через забор попрыгать". Коболев прокомментировал обыски у него дома

Коболев: Мне не страшно, хоть и немного противно Фото: EPA

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного противно. Не слишком, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", – написал экс-чиновник.

Он также подчеркнул, что ему "не стыдно и не страшно" объяснять какие-либо свои решения в должности главы компании, которой он руководил на протяжении семи лет. По словам Коболева, с его стороны у следователей было полное содействие при обыске, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра.

Он также опубликовал видео с началом обыска. "Не как у [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, можно и через забор с автоматами до приезда адвокатов попрыгать", – отметил экс-глава "Нафтогазу".

Коболев подтвердил, что обыски у него проводились по делу о так называемом "газе Жеваго" – о передаче " Укртрансгазом " на основании ряда судебных решений 305 млн м³ газа пулу фирм в 2020 году. Из-за нее, как считает следствие, НАК получил 2,2 млрд грн убытков.

Коболев отметил, что кроме этого дела, открыто и продолжает открываться еще множество производств "с целью банального устрашения либо публичной дискредитации команды " Нафтогаза " 2014–2021".

"Не вижу смысла здесь объяснять в деталях, отмечу основное – в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", – написал экс-глава госкомпании.

1 февраля ГБР сообщило об обысках у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.

Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад. В ГБР подчеркнули, что Коболев подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям, которые позволили вывести газ из собственности государства без согласования с наблюдательным советом НАК.