"Не как у Медведчука, можно и через забор попрыгать". Коболев прокомментировал обыски у него дома

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного противно. Не слишком, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", – написал экс-чиновник.
Он также подчеркнул, что ему "не стыдно и не страшно" объяснять какие-либо свои решения в должности главы компании, которой он руководил на протяжении семи лет. По словам Коболева, с его стороны у следователей было полное содействие при обыске, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра.
Он также опубликовал видео с началом обыска. "Не как у [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, можно и через забор с автоматами до приезда адвокатов попрыгать", – отметил экс-глава "Нафтогазу".
Коболев подтвердил, что обыски у него проводились по делу о так называемом "газе Жеваго" – о передаче "Укртрансгазом" на основании ряда судебных решений 305 млн м³ газа пулу фирм в 2020 году. Из-за нее, как считает следствие, НАК получил 2,2 млрд грн убытков.
Коболев отметил, что кроме этого дела, открыто и продолжает открываться еще множество производств "с целью банального устрашения либо публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014–2021".
"Не вижу смысла здесь объяснять в деталях, отмечу основное – в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", – написал экс-глава госкомпании.
1 февраля ГБР сообщило об обысках у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.
Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад. В ГБР подчеркнули, что Коболев подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям, которые позволили вывести газ из собственности государства без согласования с наблюдательным советом НАК.
Споры по этому газу велись еще с 1999 года, пояснила "Экономическая правда". Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" 418 млн м³ газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".
Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн м³ топлива. Именно за них стороны судились 20 лет.
В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанная с экс-нардепом, миллиардером Константином Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение спорного газа. В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме – ООО "Профи-Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. В конце года "Нафтогаз" решил заключить мировое соглашение с этим пулом фирм.
"Укртрансгаз" попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн м³ газа, чтобы отдать их "Профи-Газ", которая на момент принятия мировой юридически имела на это право. Соглашение было утверждено решениями суда от 10 и 13 ноября. Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания "Профи-Газ".
Споры между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на этот газ до сих пор продолжаются. "Укртрансгаз" требует у "Нафтогаза" возместить ему причиненный ущерб путем возврата газа, который передали ООО "Профи-Газ".