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ГБР подтвердило обыски у Коболева, расследуют отчуждение газа на 2,2 млрд грн

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Против руководства "Нафтогазу", который возглавлял Коболев, уже открывали уголовные производства
Против руководства "Нафтогазу", который возглавлял Коболев, уже открывали уголовные производства
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следственные действия у бывшего руководства НАК "Нафтогаз України". Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

СМИ сегодня сообщили об обысках дома и в офисе у бывшего главы правления НАК Андрея Коболева.

"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании "Нафтогаз України", в офисе Акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий", – говорится в сообщении пресс-службы. 

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. 

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в бюро подтвердили, что речь идет в том числе о Коболеве. 

Как позднее уточнили на сайте бюро, следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом  України" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 млн м³ природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" при соучастии с другими лицами", – говорится в сообщении.

По информации следствия, руководство НАК по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства госкомпании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 305 млн м³.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн.

"Установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз  України" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" относительно мировых соглашений без согласования наблюдательного совета НАК "Нафтогаз  України", – добавили в ГБР.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля 2021 года. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев

В октябре 2020 против руководства НАК "Нафтогаз України" открыли уголовное производство по обвинению в государственной измене по факту деятельности менеджмента компании. Коболев тогда говорил, что уже сбился со счета уголовных производств по "Нафтогазу", и "перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 млрд грн". Он отметил, что суд признал этот штраф некорректным. 

Также Коболев упоминал о возбуждении против него уголовных дел "за попытку растаможки российского газа в 2015 году".

Теги: газ, обыск, Андрей Коболев, Укртрансгаз, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство, обыски, ГБР
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