ГБР подтвердило обыски у Коболева, расследуют отчуждение газа на 2,2 млрд грн

Против руководства "Нафтогазу", который возглавлял Коболев, уже открывали уголовные производства Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

СМИ сегодня сообщили об обысках дома и в офисе у бывшего главы правления НАК Андрея Коболева.

"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании "Нафтогаз України", в офисе Акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в бюро подтвердили, что речь идет в том числе о Коболеве.

Как позднее уточнили на сайте бюро, следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом України" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 млн м³ природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" при соучастии с другими лицами", – говорится в сообщении.

По информации следствия, руководство НАК по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства госкомпании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 305 млн м³.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн.

"Установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз України" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" относительно мировых соглашений без согласования наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України", – добавили в ГБР.