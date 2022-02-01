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ГБР пришло с обысками к Коболеву – СМИ

Кабмин уволил Коболева с должности главы "Нафтогаза" в апреле 2021 года
Кабмин уволил Коболева с должности главы "Нафтогаза" в апреле 2021 года
Фото: Employer Leadership Summit

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Украинская правда" и "Цензор.НЕТ".

По данным изданий, обыски проходят дома и в офисе Коболева. Других подробностей пока нет. 

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля 2021 года. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу". Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления "Нафтогазу" Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

Кабмин своим распоряжением от 29 сентября разрешил главе правления НАК "Нафтогаз України" Витренко назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с набсоветом.

Теги: обыск, Андрей Коболев, Государственное бюро расследований, обыски, ГБР
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