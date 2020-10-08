Против руководства "Нафтогаза" открыли уголовное производство о государственной измене

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев cегодня получил документы по открытию уголовного производства против газового регулятора по обвинению в государственной измене. В "Нафтогазе" восприняли такой шаг как настойчивое приглашение к дискуссии.

Против руководства НАК "Нафтогаз України" открыли уголовное производство по обвинению в государственной измене по факту ее деятельности. Об этом "Громадському радіо" сообщил глава правления компании Андрей Коболев 8 октября.

Производство касается деятельности менеджмента компании.

"Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно [производство] построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыта, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", – рассказал он.

В "Нафтогазе" восприняли это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии"

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту, и по резерва долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – заверил Коболев.

Глава правления признался, что уже сбился со счета уголовных производств по "Нафтогазу".

"Я лично перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 млрд гривен. Такой штраф мне, как физическому лицу, выписала Государственная таможня. В судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было и этот штраф некорректен", – резюмировал он.

"Нафтогаз" пока не комментировал передачу финального акта ревизии в СБУ.

6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в "Нафтогазе", сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн.

В Госаудитслужбе Украины сообщили, что контрольное мероприятие в "Нафтогазе" действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными".

Источник "Экономической правды" в "Нафтогазе України" рассказал, что Госаудитслужба направила материалы ревизии компании в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики.