Госаудитслужба опровергла сообщения о результатах аудита в "Нафтогазі"

"Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК "Нафтогаз України", сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн. В Госаудитслужбе сообщили, что контрольное мероприятие в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными".

Государственная аудиторская служба действительно провела аудит в НАК "Нафтогаз України", процедуру согласования завершили, но реализацию материалов только начали. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook 6 октября.

"Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещенную в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности. Обращаем внимание, что в Госаудитслужбу не поступало ни одного запроса о предоставлении информации или разъяснений об указанном контрольном мероприятии. Госаудитслужба в каких-либо средствах массовой информации и на своем официальном веб-сайте публикаций об указанном контрольном мероприятии не размещала", – сказано в релизе.

В ведомстве не уточнили, о какой именно публикации идет речь, но 6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК, сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн.

2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.