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Глава Минфина заявил, что Витренко постоянно просит для "Нафтогазу" из госбюджета "миллиард столько-то"

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В 2021 году "Нафтогаз" перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн
В 2021 году "Нафтогаз" перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн
Фото: Нафтогаз / Facebook

Министерство финансов Украины постоянно ведет дискуссию с НАК "Нафтогаз України" о финансировании компании из государственного бюджета. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил "Экономической правде" в интервью, которое было опубликовано 2 февраля.

"У нас постоянная дискуссия с уважаемыми господами. Мы спрашиваем, сколько у них есть средств на счетах, какой отчет за 2021 год, какой финансовый план на 2022 год. Покажите нам цифры, покажите потребность, покажите количество газа в хранилищах, покажите потребности населения, сколько газа будет закачано через дочернюю компанию "Укргаздобування", сколько вы реально импортируете, когда хотите импортировать, по каким ценам, и тогда это будет дискуссия", – сказал министр.

По его словам, Минфин подходит к вопросу прагматично.

"Пока этот диалог в формате, когда мы говорим: "Вам ничего не нужно? Вы с этим сами можете справиться?" Они говорят: "Нам нужно очень многое". [...] Все эти вещи можно обсуждать, когда есть понимание реальной потребности, реальных возможностей компании", – объяснил Марченко.

Он отметил, что такое понимание еще формируется.

"Если это будет без бюджета и будет заимствование компании на рынке евробондов, для нас это приемлемый вариант. Мы пока не получили ответа на эти вопросы. Пока не закончился отопительный сезон. Еще много политических дискуссий: что будет в конце февраля, что будет в марте. Ответы должны давать представители компании", – считает Марченко.

Министр рассказал, как выглядит его общение с главой "Нафтогазу" Юрием Витренко.

"Витренко говорит: "Из бюджета дай мне от миллиарда столько-то до миллиарда столько-то. Сколько можешь – столько и дай". То есть Витренко говорит, что у него нужда одна, а мы говорим: "Объясни, дай расчеты". Понимаете? Сказать, что прав Витренко, – не могу. Сказать, что наша правда, учитывая высокие цены на газ… Где-то объективно есть потребность, не люблю это слово, "субсидирование" этой, к сожалению, непрекрасной отрасли", – заявил Марченко.

Он сообщил, что с идеями, которые не предполагают выделения средств из госбюджета, представители "Нафтогазу" не приходят".

Контекст:

3 января экс-глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что в условиях дефицита газа "Нафтогазу" придется покупать его "по любой цене", в связи с чем государству придется изыскать на поддержку компании от $2 до $6 млрд.

В 2021 году "Нафтогаз" перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн, что на 13 млрд грн (или на 12,6%) больше, чем в 2020 году, сообщал Витренко.

27 января 2022 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию относительно фактов возможных коррупционных действий, приведших к значительной потере доходов государственного бюджета. Речь идет о ситуации в "Нафтогазі".

Теги: госбюджет, Министерство финансов, НАК Нафтогаз, финансирование, Сергей Марченко, Минфин
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