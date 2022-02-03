Глава Минфина заявил, что Витренко постоянно просит для "Нафтогазу" из госбюджета "миллиард столько-то"

"У нас постоянная дискуссия с уважаемыми господами. Мы спрашиваем, сколько у них есть средств на счетах, какой отчет за 2021 год, какой финансовый план на 2022 год. Покажите нам цифры, покажите потребность, покажите количество газа в хранилищах, покажите потребности населения, сколько газа будет закачано через дочернюю компанию "Укргаздобування", сколько вы реально импортируете, когда хотите импортировать, по каким ценам, и тогда это будет дискуссия", – сказал министр.

По его словам, Минфин подходит к вопросу прагматично.

"Пока этот диалог в формате, когда мы говорим: "Вам ничего не нужно? Вы с этим сами можете справиться?" Они говорят: "Нам нужно очень многое". [...] Все эти вещи можно обсуждать, когда есть понимание реальной потребности, реальных возможностей компании", – объяснил Марченко.

Он отметил, что такое понимание еще формируется.

"Если это будет без бюджета и будет заимствование компании на рынке евробондов, для нас это приемлемый вариант. Мы пока не получили ответа на эти вопросы. Пока не закончился отопительный сезон. Еще много политических дискуссий: что будет в конце февраля, что будет в марте. Ответы должны давать представители компании", – считает Марченко.

Министр рассказал, как выглядит его общение с главой "Нафтогазу" Юрием Витренко.

"Витренко говорит: "Из бюджета дай мне от миллиарда столько-то до миллиарда столько-то. Сколько можешь – столько и дай". То есть Витренко говорит, что у него нужда одна, а мы говорим: "Объясни, дай расчеты". Понимаете? Сказать, что прав Витренко, – не могу. Сказать, что наша правда, учитывая высокие цены на газ… Где-то объективно есть потребность, не люблю это слово, "субсидирование" этой, к сожалению, непрекрасной отрасли", – заявил Марченко.

Он сообщил, что с идеями, которые не предполагают выделения средств из госбюджета, представители "Нафтогазу" не приходят".