Министр финансов Украины заявил, что средств на выплаты 500 грн за бустерную вакцинацию нет, в Минфине опровергли

"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 млн граждан. Поэтому если рассчитывать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то [заложенных в бюджете на программу] 3 млрд не хватит", – сказал он.
В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет, так как граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.
"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня – июля. Это откладывает решение данной проблемы на весь год", – пояснил Марченко.
Он добавил, что как только в Минфине увидят необходимость увеличить финансирование "єПідтримки", соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.
После того как этот комментарий распространился в СМИ, пресс-служба Минфина опубликовала в Facebook опровержение.
"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! Распространенная в некоторых СМИ информация о нехватке средств для выплат по программе "єПідтримка" является манипуляцией и не соответствует действительности!" – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что 3 млрд грн, заложенных в госбюджете на 2022 год на программу "єПідтримка", достаточно и выплаты получат "абсолютно все, кто получил третью бустерную дозу и имеет соответствующий сертификат в мобильном приложении".
"В случае необходимости и большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022. Средства для этого есть. Только за январь 2022 года исполнение бюджета составляет +9 млрд грн", – добавили в Минфине.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили.
19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, так называемую бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.