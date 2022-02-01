Министр финансов Украины заявил, что средств на выплаты 500 грн за бустерную вакцинацию нет, в Минфине опровергли

В пресс-службе Минфина заявили, что средств на выплаты за бустер в госбюджете на 2022 год достаточно Фото: depositphotos.com

"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 млн граждан. Поэтому если рассчитывать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то [заложенных в бюджете на программу] 3 млрд не хватит", – сказал он.

В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет, так как граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня – июля. Это откладывает решение данной проблемы на весь год", – пояснил Марченко.

Он добавил, что как только в Минфине увидят необходимость увеличить финансирование "єПідтримки", соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.

После того как этот комментарий распространился в СМИ, пресс-служба Минфина опубликовала в Facebook опровержение.

"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! Распространенная в некоторых СМИ информация о нехватке средств для выплат по программе "єПідтримка" является манипуляцией и не соответствует действительности!" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 3 млрд грн, заложенных в госбюджете на 2022 год на программу "єПідтримка", достаточно и выплаты получат "абсолютно все, кто получил третью бустерную дозу и имеет соответствующий сертификат в мобильном приложении".

"В случае необходимости и большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022. Средства для этого есть. Только за январь 2022 года исполнение бюджета составляет +9 млрд грн", – добавили в Минфине.