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ДЕНЬГИ

Министр финансов Украины заявил, что средств на выплаты 500 грн за бустерную вакцинацию нет, в Минфине опровергли

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В пресс-службе Минфина заявили, что средств на выплаты за бустер в госбюджете на 2022 год достаточно
В пресс-службе Минфина заявили, что средств на выплаты за бустер в госбюджете на 2022 год достаточно
Фото: depositphotos.com

Денег на выплаты по программе "єПідтримка" по 500 грн украинским гражданам, которые сделают бустерную прививку от COVID-19, в бюджете пока не хватает. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Экономической правде", сообщило издание 31 января.

"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 млн граждан. Поэтому если рассчитывать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то [заложенных в бюджете на программу] 3 млрд не хватит", – сказал он.

В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет, так как граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня – июля. Это откладывает решение данной проблемы на весь год", – пояснил Марченко.

Он добавил, что как только в Минфине увидят необходимость увеличить финансирование "єПідтримки", соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.

После того как этот комментарий распространился в СМИ, пресс-служба Минфина опубликовала в Facebook опровержение. 

"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! Распространенная в некоторых СМИ информация о нехватке средств для выплат по программе "єПідтримка" является манипуляцией и не соответствует действительности!" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 3 млрд грн, заложенных в госбюджете на 2022 год на программу "єПідтримка", достаточно и выплаты получат "абсолютно все, кто получил третью бустерную дозу и имеет соответствующий сертификат в мобильном приложении".

"В случае необходимости и большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022. Средства для этого есть. Только за январь 2022 года исполнение бюджета составляет +9 млрд грн", – добавили в Минфине. 

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/301123065384264

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 годаВыплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную картуУкраинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, так называемую бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы. 

Теги: Министерство финансов, вакцинация, выплаты, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, Минфин, єПідтримка
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