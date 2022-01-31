Украинцы потратили из средств программы "єПідтримка" почти 2 млрд грн

"7,8 млн украинцев уже подали заявки на получение денежных выплат по инициированной президентом программе "єПідтримка". 7,3 млрд грн перечислено на счета, из них почти 2 млрд грн – потрачено", – говорится в сообщении.
В ОП отметили, что больше всего средств – 34,4% – украинцы потратили в рамках этой программы на покупку книг. На лекарства, покупать которые появилась возможность с 24 января, – 3,4%, или 69 млн грн.
Сегодня же Кабинет Министров Украины озвучил другую информацию о покупке лекарств по программе "єПідтримка" – потрачено более 88 млн грн.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Позже украинцам старше 60 лет разрешили покупать лекарства за выплату.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.
Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 грн за получение бустерной дозы. "Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – заявил 26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.