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ДЕНЬГИ

Украинцы потратили из средств программы "єПідтримка" почти 2 млрд грн

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Треть средств украинцы потратили на книги
Треть средств украинцы потратили на книги
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Граждане Украины из полученных средств государственной программы "єПідтримка" потратили почти 2 млрд грн. Об этом 31 января проинформировал Офис президента Украины, ссылаясь на данные, обнародованные на селекторном совещании по вопросам эпидемии коронавирусной инфекции.

"7,8 млн украинцев уже подали заявки на получение денежных выплат по инициированной президентом программе "єПідтримка". 7,3 млрд грн перечислено на счета, из них почти 2 млрд грн – потрачено", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что больше всего средств – 34,4% – украинцы потратили в рамках этой программы на покупку книг. На лекарства, покупать которые появилась возможность с 24 января, – 3,4%, или 69 млн грн.

Сегодня же Кабинет Министров Украины озвучил другую информацию о покупке лекарств по программе "єПідтримка" – потрачено более 88 млн грн.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Позже украинцам старше 60 лет разрешили покупать лекарства за выплату.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.

Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 грн за получение бустерной дозы. "Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – заявил 26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, лекарства, вакцинация, деньги, украинцы, выплаты, инфекция, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, єПідтримка
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