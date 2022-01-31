Украинцы потратили из средств программы "єПідтримка" почти 2 млрд грн

"7,8 млн украинцев уже подали заявки на получение денежных выплат по инициированной президентом программе "єПідтримка". 7,3 млрд грн перечислено на счета, из них почти 2 млрд грн – потрачено", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что больше всего средств – 34,4% – украинцы потратили в рамках этой программы на покупку книг. На лекарства, покупать которые появилась возможность с 24 января, – 3,4%, или 69 млн грн.

Сегодня же Кабинет Министров Украины озвучил другую информацию о покупке лекарств по программе "єПідтримка" – потрачено более 88 млн грн.