Глава Минфина Украины: Мы не рассматриваем других вариантов, кроме продолжения сотрудничества с МВФ

Министра попросили прокомментировать заявление народного депутата от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, что 2022 год Украина может пройти без новой программы сотрудничества с МВФ.

По словам Марченко, Гетманцев "понимает график выплат" и знает, что если бы у Украины был доступ к рынку евробондов, она могла бы сама профинансировать дефицит госбюджета.

"Но поскольку сейчас мы видим обратный тренд, нам нужно иметь добропорядочные и откровенные отношения с МВФ. Поэтому не рассматриваем других вариантов, кроме как продолжить сотрудничество с МВФ, пересматривать программу и, возможно, постепенно подходить к пониманию того, чего мы хотим от МВФ на конец 2022-го и на 2023 год. Можем ли мы отказаться от МВФ? Конечно. Вопрос в другом: достаточно ли мы зрелые. Я, честно говоря, не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда мы можем принимать такие решения", – сказал он.