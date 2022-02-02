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Глава Минфина Украины: Мы не рассматриваем других вариантов, кроме продолжения сотрудничества с МВФ

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Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Фото: EPA

Украина в ближайшие годы не может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью "Экономической правде", которое вышло 2 февраля.

Министра попросили прокомментировать заявление народного депутата от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, что 2022 год Украина может пройти без новой программы сотрудничества с МВФ.

По словам Марченко, Гетманцев "понимает график выплат" и знает, что если бы у Украины был доступ к рынку евробондов, она могла бы сама профинансировать дефицит госбюджета.

"Но поскольку сейчас мы видим обратный тренд, нам нужно иметь добропорядочные и откровенные отношения с МВФ. Поэтому не рассматриваем других вариантов, кроме как продолжить сотрудничество с МВФ, пересматривать программу и, возможно, постепенно подходить к пониманию того, чего мы хотим от МВФ на конец 2022-го и на 2023 год. Можем ли мы отказаться от МВФ? Конечно. Вопрос в другом: достаточно ли мы зрелые. Я, честно говоря, не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда мы можем принимать такие решения", – сказал он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло. 

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, Министерство финансов, Сергей Марченко, Даниил Гетманцев, Минфин
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