2022 год Украина может пройти без новой программы сотрудничества с МВФ – Гетманцев

Срок действия соглашения Украины и МВФ о stand-by продлен до конца июня 2022 года Фото: ЕРА

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы просто завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал Гетманцев.

Он считает, что условия такой программы следует "подискутировать" и заключить их на выгодных для Украины условиях.

Нардеп также выразил уверенность, что два транша по $700 млн, которые остаются не полученными Украиной по действующей программе с МВФ, будут получены.