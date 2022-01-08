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Гетманцев прогнозирует, что следующий транш МВФ Украина может получить вовремя

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Фото: EPA

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Еспресо" 5 января заявил, что Украина имеет шансы вовремя выполнить структурные маяки договора с Международным валютным фондом и получить транш помощи.

"Я, честно говоря, не вижу там каких-то таких структурных маяков, которые мы не можем выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предусматриваю, что следующий транш мы получим – и, возможно, получим своевременно. Потому что там еще два транша есть и июньский – последний транш этой программы", – сказал политик.

Нардеп заявил, что программа сотрудничества с фондом выполняется. 

"Потому что у нас ни одна программа в истории с МВФ не выполнялась, никогда не доводилась до конца. А здесь у нас есть намерение и перспектива ее до конца довести... Мы хотим, рассчитавшись, перейти на обычные источники заимствований, которые используют все страны. Но на сегодня МВФ нам крайне нужен... Хотелось бы рассмотреть возможность, чтобы мы подумали о новой программе, провели о ней дискуссию, а не прыгали в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без МВФ, а дальше уже смотреть, что у нас в стране будет с публичными финансами", – заявил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло. 

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МВФ, транш, Даниил Гетманцев
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