Гетманцев прогнозирует, что следующий транш МВФ Украина может получить вовремя

"Я, честно говоря, не вижу там каких-то таких структурных маяков, которые мы не можем выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предусматриваю, что следующий транш мы получим – и, возможно, получим своевременно. Потому что там еще два транша есть и июньский – последний транш этой программы", – сказал политик.

Нардеп заявил, что программа сотрудничества с фондом выполняется.

"Потому что у нас ни одна программа в истории с МВФ не выполнялась, никогда не доводилась до конца. А здесь у нас есть намерение и перспектива ее до конца довести... Мы хотим, рассчитавшись, перейти на обычные источники заимствований, которые используют все страны. Но на сегодня МВФ нам крайне нужен... Хотелось бы рассмотреть возможность, чтобы мы подумали о новой программе, провели о ней дискуссию, а не прыгали в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без МВФ, а дальше уже смотреть, что у нас в стране будет с публичными финансами", – заявил он.