Украина в 2022 году начнет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества – глава НБУ

Шевченко: В следующем году мы перейдем к обсуждению новой программы сотрудничества Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Шевченко назвал ключевым в отношениях МВФ и Украины репутацию и доверие.

"В конце концов это также и о деньгах", – добавил Шевченко, напомнив о получении Украиной помощи от МВФ на общую сумму около $2,7 млрд, втором транше от МВФ и помощи от Евросоюза.

"В следующем году мы перейдем к обсуждению новой программы сотрудничества", – сказал он, уточнив, что программу, срок действия которой истекает в 2022 году, продлевать не планируют.