Только под давлением МВФ власти вынуждены выполнять обещания, которые давали украинцам – Гройсман

"Я посмотрел на меморандум с МВФ, и выглядит все странно. Все, что власти пообещали людям и не сделали, в определенной части сам Международный валютный фонд требует выполнить. То есть только под давлением МВФ увидели, что надо решать проблемы с субсидиями, долгами", – отметил Гройсман.

Кредитор, по словам бывшего премьера, имеет замечания к властям Украины по многим пунктам.

"МВФ говорит сегодня – вы должны расширить программу субсидий, чтобы людей защитить, уменьшить долговую нагрузку на украинский бюджет, вы должны установить верховенство права в стране. По энергетике они пишут, что реформа энергетики провалена, что никакой энергоэффективности нет", – сказал Гройсман.

Даже вакцинация от коронавируса является одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ, подчеркнул политик.

"Уже МВФ заставляет защитить граждан. Это унизительно для власти. Вот вам реальность жизни: летом Украина, как все страны, получила почти $3 млрд в качестве подарка от МВФ для преодоления последствий COVID-19. Деньги должны были потратить на поддержку людей, поддержку предпринимателей и медицины. Кто эти деньги получил? При таком уровне подготовки власти и бардака управления власть нужно переизбирать и приводить людей с опытом и компетенцией", – отметил он.