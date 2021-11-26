ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Только под давлением МВФ власти вынуждены выполнять обещания, которые давали украинцам – Гройсман

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Международный валютный фонд имеет замечания к властям Украины по многим пунктам, говорит Гройсман
Международный валютный фонд имеет замечания к властям Украины по многим пунктам, говорит Гройсман
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Только под давлением Международного валютного фонда власти вынуждены делать то, что обещали украинцам в течение двух последних лет – начиная с энергетической сферы и заканчивая преодолением кризиса от пандемии. Об этом 25 ноября заявил бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Українська стратегія" Владимир Гройсман в эфире телеканала "Україна 24".

"Я посмотрел на меморандум с МВФ, и выглядит все странно. Все, что власти пообещали людям и не сделали, в определенной части сам Международный валютный фонд требует выполнить. То есть только под давлением МВФ увидели, что надо решать проблемы с субсидиями, долгами", – отметил Гройсман.

Кредитор, по словам бывшего премьера, имеет замечания к властям Украины по многим пунктам.

"МВФ говорит сегодня – вы должны расширить программу субсидий, чтобы людей защитить, уменьшить долговую нагрузку на украинский бюджет, вы должны установить верховенство права в стране. По энергетике они пишут, что реформа энергетики провалена, что никакой энергоэффективности нет",  сказал Гройсман. 

Даже вакцинация от коронавируса является одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ, подчеркнул политик.

"Уже МВФ заставляет защитить граждан. Это унизительно для власти. Вот вам реальность жизни: летом Украина, как все страны, получила почти $3 млрд в качестве подарка от МВФ для преодоления последствий COVID-19. Деньги должны были потратить на поддержку людей, поддержку предпринимателей и медицины. Кто эти деньги получил? При таком уровне подготовки власти и бардака управления власть нужно переизбирать и приводить людей с опытом и компетенцией",  отметил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ по программе stand-by. Согласно меморандуму, Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией;  до конца 2021 года в стране должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ); в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины появится специальное подразделение по анализу налогового поведения состоятельных украинцев; Верховная Рада должна принять законопроект об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Также в соответствии с документом Украина должна вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца 2021 года.

Теги: МВФ, Владимир Гройсман, реформы, меморандум, деньги, транш, финансирование, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93248)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (87198)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (79144)
4
"Ой, какая девочка". Тина Кароль показала промежность (59581)
5
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57735)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (52976)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (41009)
8
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (38643)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS