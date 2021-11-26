Только под давлением МВФ власти вынуждены выполнять обещания, которые давали украинцам – Гройсман

"Я посмотрел на меморандум с МВФ, и выглядит все странно. Все, что власти пообещали людям и не сделали, в определенной части сам Международный валютный фонд требует выполнить. То есть только под давлением МВФ увидели, что надо решать проблемы с субсидиями, долгами", – отметил Гройсман.
Кредитор, по словам бывшего премьера, имеет замечания к властям Украины по многим пунктам.
"МВФ говорит сегодня – вы должны расширить программу субсидий, чтобы людей защитить, уменьшить долговую нагрузку на украинский бюджет, вы должны установить верховенство права в стране. По энергетике они пишут, что реформа энергетики провалена, что никакой энергоэффективности нет", – сказал Гройсман.
Даже вакцинация от коронавируса является одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ, подчеркнул политик.
"Уже МВФ заставляет защитить граждан. Это унизительно для власти. Вот вам реальность жизни: летом Украина, как все страны, получила почти $3 млрд в качестве подарка от МВФ для преодоления последствий COVID-19. Деньги должны были потратить на поддержку людей, поддержку предпринимателей и медицины. Кто эти деньги получил? При таком уровне подготовки власти и бардака управления власть нужно переизбирать и приводить людей с опытом и компетенцией", – отметил он.
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.
Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.
Второй транш направят на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.
24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ по программе stand-by. Согласно меморандуму, Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией; до конца 2021 года в стране должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ); в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины появится специальное подразделение по анализу налогового поведения состоятельных украинцев; Верховная Рада должна принять законопроект об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Также в соответствии с документом Украина должна вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца 2021 года.