Нардеп Буймистер: МВФ не доверяет обещаниям Кабмина и в меморандуме требует прекратить манипуляции с выплатами "зеленым" инвесторам

Людмила Буймистер: Надеюсь, правительство не пойдет против требований МВФ, усвоив горький урок после обмана иностранных кредиторов и украинских производителей Фото: Людмила Буймістер / Facebook

"Скандал со сделками правительства относительно невыплат средств производителям "зеленой" энергии набирает обороты и выходит на новый уровень. МВФ напрямую призвал украинское правительство прекратить манипуляции со средствами международных кредиторов и инвестбанков и закрепил это требование как условие выделения второго транша. МВФ уже не доверяет обещаниям правительства, и это очень тревожный сигнал. В международном сообществе не осталось незамеченным, что правительство откровенно попирает верховенство права и нарушает украинское и международное законодательство. Следовательно, там не видят другого пути, кроме как требовать безусловного и 100% погашения долгов перед "зелеными" до конца года", – подчеркнула политик.

Она считает политику власти недальновидной и угрожающей имиджу и инвестиционной привлекательности страны.

"Среди рисков, несущих в себе махинации с европейскими "зелеными" еврооблигациями в энергетической сфере, – срыв синхронизации украинской энергосистемы с европейской и возвращение в "объятия" восточных соседей. Если говорить об экономических последствиях, это обвал котировок гособлигаций Украины, рост вероятности дефолта Украины и лишение возможности украинских государственных компаний привлекать финансирование за границей. Надеюсь, правительство не пойдет против требований МВФ, усвоив горький урок после обмана иностранных кредиторов и украинских производителей в ситуации со схемами присвоения средств от "зеленых" еврооблигаций", – подытожила Людмила Буймистер.