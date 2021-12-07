Международные резервы Украины в ноябре выросли до $30,5 млрд – Нацбанк

Как отметили в НБУ, увеличение резервов прежде всего связано с поступлением второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $699 млн).
По данным Нацбанка, динамику международных резервов в прошедшем месяце также определяли операции по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.
По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).
По состоянию на 1 сентября золотовалютные резервы Украины составляли $31,6 млрд. К началу октября они сократились до $28,7 млрд. За месяц – к 1 ноября – их размер увеличился до $29,7 млрд.