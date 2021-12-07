Международные резервы Украины в ноябре выросли до $30,5 млрд – Нацбанк

По данным Нацбанка, международные резервы Украины в ноябре увеличились на 3% Фото: depositphotos.com

Как отметили в НБУ, увеличение резервов прежде всего связано с поступлением второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $699 млн).

По данным Нацбанка, динамику международных резервов в прошедшем месяце также определяли операции по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.