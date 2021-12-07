Номинационный комитет согласовал новый набсовет "Укрэнерго". Его назначение было одним из пунктов меморандума с МВФ

Набсовет состоит из семи членов, из которых четыре независимых директора и три представителя государства.

2 декабря правительство согласовало победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета. Ими станут, согласно распоряжению Кабмина №1580-р:

Контекст:

Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго", по данным "Экономической правды", истек в октябре 2021 года.

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.

Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума.

Также Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией; до конца 2021 года в стране должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ); в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины появится специальное подразделение по анализу налогового поведения состоятельных украинцев; Верховная Рада должна принять законопроект об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Также в соответствии с документом Украина должна вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца 2021 года.