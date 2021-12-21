Глава Минфина Марченко решил израсходовать все деньги МВФ по "ковидной" программе и нарушил меморандум – СМИ

По словам Сергея Марченко, в 2022 году за счет МВФ планировалось закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании Фото: rbc.ua

Автор считает, что эти действия Минфина Украины поставят под угрозу продолжение программы с Международным валютным фондом в 2022 году.

Он напомнил, что Украина получила $2,7 млрд от МВФ в августе 2021 года в рамках распределения специальных прав заимствований (SDR) – это была безвозмездная помощь странам-участницам для поддержки экономики во время пандемии. В сентябре Минфин использовал $1,3 млрд на погашение и обслуживание внешнего долга, отмечает журналист.

"В ноябре 2021 года министр финансов Сергей Марченко, а также президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали меморандум с Фондом, в котором приняли на себя обязательство не использовать остаток этих средств ($1,4 млрд из $2,7) на финансирование дефицита бюджета. В частности, в Меморандуме сказано: "… мы намерены сохранить остаток специальных прав заимствований как буфер против будущих рисков, что также помогает поддерживать наши цели относительно внешней стабильности…" – процитировал Филипенко.

16 декабря в пресс-службе Минфина сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что на средину декабря уже использован практически весь остаток средств – $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд и до конца года ведомство Марченко планирует использовать оставшиеся $250 млн.

"Перефразируя текст из меморандума, использовав остаток средств от МВФ, министр Марченко фактически "обнулил" "буфер против будущих рисков, который должен был помочь поддерживать цели по внешней стабильности", – сказано в материале "Дела".

Автор считает, что Минфин вынужден пойти на такой шаг, так как планирование программы заимствований ведется неэффективно, денег на покрытие защищенных статей бюджета не хватает.

"Согласно официальным данным Госказначейства… сумма недофинансированных расходов до конца года от плана составляла 135 млрд грн (при общих расходах, запланированных на месяц – около 190 млрд грн с учетом традиционной декабрьской “паники” среди распорядителей). При этом 12 млрд грн – это расходы, по которым платежки уже поданы, но деньги вообще не проведены, то есть их нужно добавить к сумме общего недофинансирования", – пишет журналист.

При этом дополнительные источники наполнения бюджета не работают, отмечает он, так как план поступления от приватизации провален, борьба с контрабандой не дала результатов, казна продолжает нести потери от "скруток" НДС.

"Именно поэтому остатки на счетах от средств МВФ – несмотря на обещания сохранить их в качестве "буфера" против будущих потрясений – оказались Минфину Сергея Марченко очень нелишними. Другое дело, что такое "фривольное" отношение к бумагам, подписанным с ключевым кредитором страны, может привести к ужесточению дальнейших условий сотрудничества", – считает Филипенко.

Он добавил, что по словам самого министра, в 2022 году за счет МВФ планировалось закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании по существенно более низкой цене, чем операции на рынке.

"Сумма, на которую рассчитывает Минфин – это $2,2 млрд в рамках действующей кредитной программы stand-by, пересмотры программы пройдут в марте и июне. Если же этих денег не будет, придется искать другие возможности – и повышать ставки как для внешних, так и для внутренних заимствований. А отсутствие или задержки с программой МВФ взвинтят запросы инвесторов еще выше", – заявил автор статьи.