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В Бразилии правительство закроет офис МВФ в стране из-за недовольства его оценками

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Бразилия является членом МВФ с 1946 года
Бразилия является членом МВФ с 1946 года
Фото: depositphotos.com

Правительство Бразилии решило закрыть представительство Международного валютного фонда в стране из-за недовольства его оценками. Об этом сообщают Bloomberg и CNN.

Министр экономики Бразилии Пауло Гедес заявил 15 декабря, что Бразилия не будет признавать офис МВФ с 30 июня 2022 года, когда должен смениться представитель организации.

Причиной такого решения стало недовольство властей оценками МВФ ситуации в Бразилии. По данным Гедеса, ВВП страны сократился примерно на 4% в 2020 году, когда в МВФ прогнозировали сокращение более чем на 9%.

Министерство экономики Бразилии также заявило, что офис МВФ в Бразилии "устарел", так как в 2005 году правительство полностью погасило свои займы у этой организации.

МВФ, в свою очередь заявил, что согласны с решением Бразилии. В комментарии CNN организация подтвердила, что срок работы их представительства истечет 30 июня 2022 года. При этом в организации надеются, что взаимодействие персонала Фонда с бразильскими властями сохранится.

Источник Bloomberg заявил, что решение Бразилии закрыть представительство МВФ отражает растущее недовольство этим учреждением, которое нарастало уже довольно долгое время.

Контекст:

По данным МВФ, Бразилия является членом МВФ с 1946 года. За это время у организации со страной было заключено 16 договоренностей. МВФ распределил на страну 1,6 млрд специальных прав заимствования (резервный актив, созданный МВФ), что эквивалентно примерно $2,2 млрд.

Теги: МВФ, экономика, Бразилия
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