В Бразилии правительство закроет офис МВФ в стране из-за недовольства его оценками

Министр экономики Бразилии Пауло Гедес заявил 15 декабря, что Бразилия не будет признавать офис МВФ с 30 июня 2022 года, когда должен смениться представитель организации.

Причиной такого решения стало недовольство властей оценками МВФ ситуации в Бразилии. По данным Гедеса, ВВП страны сократился примерно на 4% в 2020 году, когда в МВФ прогнозировали сокращение более чем на 9%.

Министерство экономики Бразилии также заявило, что офис МВФ в Бразилии "устарел", так как в 2005 году правительство полностью погасило свои займы у этой организации.

МВФ, в свою очередь заявил, что согласны с решением Бразилии. В комментарии CNN организация подтвердила, что срок работы их представительства истечет 30 июня 2022 года. При этом в организации надеются, что взаимодействие персонала Фонда с бразильскими властями сохранится.

Источник Bloomberg заявил, что решение Бразилии закрыть представительство МВФ отражает растущее недовольство этим учреждением, которое нарастало уже довольно долгое время.