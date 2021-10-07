Украинский стал официальным языком в одном из городов Бразилии

Документ внес на голосование депутат Маурисио Босак, его обоснование подготовил президент Центрально-украинского представительства Бразилии, вице-президент ВКУ Витторио Соротюк.

По мнению Босака, официальное использование украинского языка в Прудентополисе внесет крупный культурный, научный и туристический вклад в развитие муниципалитета.

"Это отличная новость для почти 500 тыс. этнических украинцев, проживающих в штате Парана, для украинской диаспоры в Бразилии и для Украины, которая твердо встала на путь внедрения своего родного языка как государственного. Мы решительны и готовы защищать украинский язык не только в Украине, но и за рубежом ради утверждения и укрепления мирового украинства", – отреагировал на это решение в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Nossa Gente отмечает, что в Прудентополисе, кроме португальского, самым распространенным языком является украинский. Так, несколько жителей города ездили учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие муниципалитета.