Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Другие тюркские языки после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит, отметили в Минреинтеграции Фото: depositphotos.com

Отмечается, что Кабмин поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991–1993 годов.

Перевод образовательного процесса на крымскотатарском языке на использование латиницы должен завершиться до 1 сентября 2025 года.

Алфавит был разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т. Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.

"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Замминистра реинтеграции Игорь Яременко отметил, что на данный момент завершается работа над стратегией развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы.

"Деятельность в рамках стратегии планируется построить таким образом, чтобы ее результатами – новыми учебниками, словарями, образовательными курсами и т.д. – могли воспользоваться наши граждане во временно оккупированном Крыму, а также крымскотатарские общины в любой точке мира. Эта работа – наша живая связь с Крымом, ее не сможет прервать или заблокировать оккупант", – сказал он.

Яременко отметил, что российская оккупационная власть ухудшает положение крымскотатарского языка, затрудняет доступ к образованию на родном языке коренного народа. "Реализация стратегии позволит защитить язык и создать возможности для ее безопасного функционирования и развития", – считает Яременко.