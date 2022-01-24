Пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ ожидается в феврале – Шмыгаль

"Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале месяце следующего пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и, конечно же, работаем над будущим продолжением следующих программ Международного валютного фонда", – сказал он.

17 января народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что "если не будет никаких потрясений", нет необходимости "просто завтра заключать новую программу с МВФ".