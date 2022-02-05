Украина "абсолютно спокойно" пройдет отопительный сезон без перебоев – министр энергетики

В этом отопительном сезоне в Украине выросло потребление электроэнергии, но стали использовать меньше газа, рассказал Галущенко Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Он отметил, что в течение января из хранилищ было отобрано 2,4 млрд м³ газа, хотя планировалось – более 3 млрд м³.

Кроме того, увеличились гарантированные мощности для импорта газа в Украину. В частности, из Словакии – до 42 млн м³ в сутки, из Венгрии – до 8 млн м³ в сутки.

"Таким образом, у Украины сейчас есть гарантированные возможности для импорта газа в объеме 50 млн м³ в сутки. Этого достаточно, чтобы наполнять хранилища для прохождения следующего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Еще одной отличительной характеристикой отопительного сезона этого года, по словам министра, является увеличение в стране уровня потребления электроэнергии. В отдельные дни этой зимой потребление электроэнергии начало превышать 25 МВт.

По словам Галущенко, увеличенные объемы потребления электроэнергии Украине удалось покрыть преимущественно за счет максимального использования мощностей атомной генерации – в настоящее время в работе находятся все 15 энергоблоков госкомпании "Энергоатом".

Он подчеркнул также, что поставки угля морским путем в Украину сейчас достаточны для того, чтобы поддерживать на соответствующем уровне запасы на складах ТЭС.

"Все это позволяет нам абсолютно спокойно проходить отопительный сезон, и мы абсолютно спокойно пройдем, без проблем в феврале и марте этого года", – сказал министр.