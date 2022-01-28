Благодаря морскому импорту ситуация с углем в Украине улучшилась, но она еще далека от идеала – СМИ

По угольной сфере РФ ударила сильнее, чем по поставкам других энергоресурсов в Украину, пишет "Экономическая правда" Фото: energo.dtek.com

"Из-за критически низких запасов угля накануне отопительного сезона эту зиму называли одной из наиболее сложных за всю историю Украины. В настоящее время благодаря морскому импорту ситуация немного улучшилась, но все равно далека от идеала. В конце января на складах украинских ТЭС было около 700 тыс. тонн угля, что на 30% меньше гарантированных запасов. Однако в последние недели запасы на складах увеличиваются", – отметило издание.

Автор статьи Николай Топалов подчеркнул, что по угольной сфере РФ ударила сильнее, чем по поставкам других энергоресурсов.

"Ярким примером является поставка энергетического угля, прекращенная Россией с ноября 2021 года, когда стало известно о низких запасах на складах украинских ТЭС. Кроме того, Россия заблокировала транзит топлива из Казахстана. Параллельно РФ отказалась поставлять электроэнергию, хотя Украина с 1 ноября 2021 года сняла запрет на ее импорт, – сказано в статье. – Наиболее слабое место Украины в контексте угля – Луганская ТЭС ДТЭК, которую можно обеспечить сырьем только по железной дороге со стороны Ростовской области. Россия уже блокировала поставки в этом направлении, заставив украинские власти переводить станцию на сжигание газа, что в разы увеличило затраты на производство электроэнергии".

Автор материала добавил, что в начале января поставки были разблокированы и на Луганскую ТЭС поступила первая партия вагонов с углем.

"На январь заключен контракт, поставщик подтвердил поставку 50 тыс. тонн угля. Информации по поставкам угля в феврале нет. На складе Луганской ТЭС есть 29,6 тыс. тонн угля. В случае полной блокировки поставок в течение длительного времени под угрозой окажутся энергообеспечение региона и теплообеспечение города Счастье", – цитирует "Экономическая правда" полученный от ДТЭК ответ.

Издание пишет, что Россия понимает все эти риски и может повторно остановить поставки.