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Благодаря морскому импорту ситуация с углем в Украине улучшилась, но она еще далека от идеала – СМИ

По угольной сфере РФ ударила сильнее, чем по поставкам других энергоресурсов в Украину, пишет "Экономическая правда"
По угольной сфере РФ ударила сильнее, чем по поставкам других энергоресурсов в Украину, пишет "Экономическая правда"
Фото: energo.dtek.com

Украина во многих секторах энергетики остается критически зависимой от поставок со стороны России, от которой также исходит угроза военного вторжения, написала "Экономическая правда" 27 января в статье "Если Россия пойдет на обострение, чем Украине грозит полная энергетическая блокада".

"Из-за критически низких запасов угля накануне отопительного сезона эту зиму называли одной из наиболее сложных за всю историю Украины. В настоящее время благодаря морскому импорту ситуация немного улучшилась, но все равно далека от идеала. В конце января на складах украинских ТЭС было около 700 тыс. тонн угля, что на 30% меньше гарантированных запасов. Однако в последние недели запасы на складах увеличиваются", – отметило издание. 

Автор статьи Николай Топалов подчеркнул, что по угольной сфере РФ ударила сильнее, чем по поставкам других энергоресурсов.

"Ярким примером является поставка энергетического угля, прекращенная Россией с ноября 2021 года, когда стало известно о низких запасах на складах украинских ТЭС. Кроме того, Россия заблокировала транзит топлива из Казахстана. Параллельно РФ отказалась поставлять электроэнергию, хотя Украина с 1 ноября 2021 года сняла запрет на ее импорт, – сказано в статье. – Наиболее слабое место Украины в контексте угля – Луганская ТЭС ДТЭК, которую можно обеспечить сырьем только по железной дороге со стороны Ростовской области. Россия уже блокировала поставки в этом направлении, заставив украинские власти переводить станцию на сжигание газа, что в разы увеличило затраты на производство электроэнергии". 

Автор материала добавил, что в начале января поставки были разблокированы и на Луганскую ТЭС поступила первая партия вагонов с углем.

"На январь заключен контракт, поставщик подтвердил поставку 50 тыс. тонн угля. Информации по поставкам угля в феврале нет. На складе Луганской ТЭС есть 29,6 тыс. тонн угля. В случае полной блокировки поставок в течение длительного времени под угрозой окажутся энергообеспечение региона и теплообеспечение города Счастье", – цитирует "Экономическая правда" полученный от ДТЭК ответ.

Издание пишет, что Россия понимает все эти риски и может повторно остановить поставки. 

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

880 тыс. тонн угля с сентября по декабрь 2021 года импортировала "ДТЭК Энерго". В сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. По состоянию на 26 января 2022 года все девять партий уже прибыли в Украину и ДТЭК законтрактовал четыре дополнительные партии американского угля, сообщили в пресс-службе компании.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

В ДТЭК отметили, что объемы подписанных в предыдущие периоды компанией контрактов на импорт топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1,3 млн тонн. Эти поставки угля – временная мера, она необходима для стабильного прохождения отопительного сезона, подчеркнули в компании.

Теги: Россия, США, Украина, уголь, энергетика, импорт, отопительный сезон, ДТЭК, Луганская ТЭС
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