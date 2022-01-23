"Трипольская ТЭС и пустота". Под Киевом показали склады угля государственной ТЭС

"Трипольская ТЭС и пустота. Все, что нужно знать о запасах угля в конце января 2022 года", – написал Бно-Айриян.

В комментариях он отметил, что сейчас потребление угля составляет около 4 тыс. тонн за сутки, а запасы – 38 тыс. тонн. "Всего на 10 суток, но станция работает минимальным составом", – написал Бно-Айриян.

Как сообщил пресс-центр Минэнерго Украины, на 21 января суммарные запасы угля на ТЭС составили 688,4 тыс. тонн. Запасы угля на Трипольской ТЭС 21 января составляли 37,9 тыс. тонн при суточном потреблении 3,5 тыс. тонн.