В Украине за два месяца запасы угля на складах энергокомпаний увеличились в три раза – Офис президента

По его словам, в последние недели вокруг тепловой энергетики и угля "было наибольшее количество спекуляций".

"За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тыс. тонн угля, и еще около 280 тыс. тонн угля разгружены в наших портах", – объяснил Шурма.

Он подчеркнул, что "налажены системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и внешнего".

"Более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы", – сообщил замглавы Офиса президента Украины.