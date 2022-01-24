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В Украине за два месяца запасы угля на складах энергокомпаний увеличились в три раза – Офис президента

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Отопительный сезон начинался с недостаточным количеством угля
Отопительный сезон начинался с недостаточным количеством угля
Фото: ДТЕК / Facebook

Ситуация а энергетике Украины "абсолютно стабильна" и "контролируема". Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил 24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны на брифинге, который ОПУ транслировал в Facebook.

По его словам, в последние недели вокруг тепловой энергетики и угля "было наибольшее количество спекуляций".

"За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тыс. тонн угля, и еще около 280 тыс. тонн угля разгружены в наших портах", – объяснил Шурма.

Он подчеркнул, что "налажены системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и внешнего".

"Более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы", – сообщил замглавы Офиса президента Украины.

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял Шурма.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Теги: уголь, энергетика, импорт, отопительный сезон, судно, электростанция, Ростислав Шурма
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