ДТЭК Ахметова приобрела дополнительно четыре судна угля из США и Колумбии для отопительного сезона

На 24 января ДТЭК поставила в Украину уже девять партий угля из Колумбии и США Фото: energo.dtek.com

"Новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля – марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тыс. тонн", – сообщили в компании.

На 24 января ДТЭК поставила в Украину уже девять партий угля из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. тонн.

В сентябре – декабре 2021 года ДТЭК импортировала 880 тыс. тонн угля, общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн тонн.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", – отметили в компании.