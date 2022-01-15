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ДТЭК возобновил электроснабжение 350 населенных пунктов Киевской области после непогоды, работают все 75 аварийных бригад

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По состоянию на 8.00 без электроснабжения в Киевской области остались 107 населенных пунктов полностью и 127 частично
По состоянию на 8.00 без электроснабжения в Киевской области остались 107 населенных пунктов полностью и 127 – частично
Фото: dtek-krem.com.ua

В Киевской области специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 350 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации. Об этом говорится в сообщении компании.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" отмечают, что на 15 января без света остаются 107 населенных пунктов полностью и 127 – частично. С начала непогоды подачу света восстановили в 162 городах и селах, которые были обесточены полностью и в 209 – пострадавших частично. Всего отремонтировали 155 линий и 3620 трансформаторных подстанций.

Больше всего от непогоды пострадали Барышевский, Бориспольский и Вышгородский энергоузлы. Основными причинами аварийных отключений света стали обрывы электросетей из-за падения на линии электропередачи ветвей и деревьев и падение опор.

"ДТЭК – надежная, ответственная компания, которая заботится о своих клиентах. Специалисты компании продолжают устранять последствия непогоды. В ликвидации аварий в регионе сейчас задействованы все 75 бригад компании и вовлечены в подрядные организации. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в сжатые сроки вернуть свет в дома клиентов", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда.

В компании сообщают, что ремонты усложнены тем, что непогода продолжается: шквальный ветер качает автоподъемники, что не позволяет поднять рабочую платформу с ремонтниками на нужную высоту. 

"Однако бригады "ДТЭК Киевские региональные электросети" и подрядные организации продолжают работать в этих сложных условиях в усиленном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварии и вернуть свет в дома людей", – отмечают в компании.

15 января на территории Киевской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду (уровень опасности "желтый"), отметили в пресс-службе ДТЭК.

Теги: погода, авария, Борисполь, Киевская область, ДТЭК, непогода, электроснабжение, прогноз, Вышгород, ветер
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