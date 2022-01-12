Синоптик прогнозирует похолодание в Украине до -24 °C

Сильное похолодание ожидается на севере и северо-востоке страны Фото: depositphotos.com

По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -11...-19 °C, на севере и северо-востоке страны местами до -18...-24 °C.

Завтра днем температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4...-9 °C. В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается -3...+2 °C.

"Это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", – отметила Диденко.

Ветер 13 января будет северо-западного направления, порывистый, временами до штормового. Также возможен небольшой снег в Карпатах, местами на севере и в центре.

Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому ожидается преобладание сухой погоды. В Киеве завтра будет очень холодно – ночью -15...-19 °C, днем в четверг температура воздуха повысится до -2...-4 °C.